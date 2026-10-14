miércoles, 14 de octubre de 2026

Demoran a un hombre y secuestran una moto de dudosa procedencia

El pasado 10-10-26, el monitoreo del Sistema Integral de Seguridad 911 permitió detectar a un sujeto trasladando una motocicleta de dudosa procedencia, y luego debido a la rápida y eficaz intervención policial, lograron la demora del mismo y el secuestro del rodado.

Tras la alerta, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R- acudieron rápidamente a intersección de las calles Ramón Castillo y Héroes Civiles, donde divisaron a una persona trasladando a rastras una motocicleta, quien al notar la presencia policial emprende su huida, siendo alcanzado en inmediaciones de Av. Ibera y Potosí, donde procedieron a su demora e identificación, tratándose de un hombre -35 años de edad-, quien no contaba con las documentaciones ni llave de ignición del rodado en que se movilizaba, siendo  una motocicleta -marca Honda modelo Storn 150c.c- por lo que procedieron al secuestro preventivo de la misma.

El demorado junto a lo secuestro fueron puestos a disposición del fiscal interviniente, y posteriormente trasladado a la Comisaría 12da urbana a fin de continuar con las diligencias correspondientes.