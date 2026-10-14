Demoran a un hombre y secuestran una moto de dudosa procedencia

Tras la alerta, efectivos
policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R- acudieron rápidamente a
intersección de las calles Ramón Castillo y Héroes Civiles, donde divisaron a
una persona trasladando a rastras una motocicleta, quien al notar la presencia
policial emprende su huida, siendo alcanzado en inmediaciones de Av. Ibera y
Potosí, donde procedieron a su demora e identificación, tratándose de un hombre
-35 años de edad-, quien no contaba con las documentaciones ni llave de
ignición del rodado en que se movilizaba, siendo una motocicleta -marca Honda modelo Storn
150c.c- por lo que procedieron al secuestro preventivo de la misma.
El demorado junto a lo secuestro fueron puestos a disposición del fiscal interviniente, y posteriormente trasladado a la Comisaría 12da urbana a fin de continuar con las diligencias correspondientes.