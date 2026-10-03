Demoran a un joven con antecedentes policiales

En la mañana de hoy 03-10-26, efectivos policiales el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II-, realizando recorridas, demoraron a un joven que se encontraba causando intranquilidad en la zona.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 09:00 horas, por calles Cartagena y Susini, donde los citados
efectivos procedieron a la identificación y demora de un joven de 24 años de
edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar en la zona, además,
tras las primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.
El demorado fue trasladado a la Comisaría 21º Urbana, donde se prosiguieron con los trámites correspondientes.