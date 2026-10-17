sábado, 17 de octubre de 2026

Demoran a un motociclista y secuestran cigarrillos de marihuana

En horas de la tarde de ayer 16-10-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, aprehendieron a un hombre, secuestraron cigarrillos de marihuana entre sus pertenencias y la motocicleta en que se movilizaba.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 17:30 horas, en inmediaciones de calles Pio XII y Lavalle, momento en que los uniformados se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos, divisaron a una persona realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta, por lo que procedieron a la identificación del mismo, tratándose de un hombre -mayor de edad-, quien entre sus pertenencia llevaba 11 cigarrillos de sustancia de origen vegetal, los cuales tras el correspondiente test orientativo, arrojaron resultado positivo para marihuana, además, secuestraron un teléfono celular, elementos de corte, una motocicleta -marca Gilera de 150cc.-, entre otras cosas.

Al respecto, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.