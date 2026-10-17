Demoran a un motociclista y secuestran cigarrillos de marihuana

El procedimiento lo realizaron,
cerca de las 17:30 horas, en inmediaciones de calles Pio XII y Lavalle, momento
en que los uniformados se encontraban realizando recorridas de prevención de
ilícitos, divisaron a una persona realizando maniobras peligrosas a bordo de
una motocicleta, por lo que procedieron a la identificación del mismo,
tratándose de un hombre -mayor de edad-, quien entre sus pertenencia llevaba 11
cigarrillos de sustancia de origen vegetal, los cuales tras el correspondiente
test orientativo, arrojaron resultado positivo para marihuana, además,
secuestraron un teléfono celular, elementos de corte, una motocicleta -marca
Gilera de 150cc.-, entre otras cosas.
Al respecto, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.