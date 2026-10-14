Demoran a un sujeto por merodeo

En horas de la siesta de ayer 13-10-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada Nº5 -G.R.I.M. V-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando y aparentemente alcoholizado o bajo los efectivos de haber ingerido algún tipo de sustancia.
El procedimiento lo realizaron
cerca de las 13.00horas, cuando en inmediaciones de Av. Colon y Pizarro,
demoraron a un sujeto mayor de edad, quien se encontraba observando hacia los
domicilios y vehículos generando intranquilidad a los vecinos, al notar la
presencia policial intenta alejarse del lugar por lo que es alcanzado metros
más adelante y al momento de su demora, el mismo no pudo justificar su
permanencia en el lugar por encontrarse en aparente estado de ebriedad o bajo
algún tipo de estupefacientes por lo que se procedió a la demora.
El demorado fue trasladado a la Comisaría decimo segunda urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponde.