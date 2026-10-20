Demoran a una mujer por narcomenudeo en Mocoretá

En la jornada de hoy, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Segunda de Mocoreta junto a sus pares de la División de Investigación Criminal -D.I.C- de esa Localidad y de la Ciudad de Curuzú Cuatiá, concretaron un importante procedimiento, donde tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron marihuana, cocaína, teléfonos celulares, entre otras cosas, además, por el hecho una mujer fue aprehendida.
El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda ubicada en el Barrio Industrial de la citada ciudad, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de 43 "ladrillos" de sustancias blanquecinas y de origen vegetal, las cuales, tras realizar el narcotest resultaron positivas para marihuana y cocaína, con un peso mayor a 26 kg y mas de 1 kg respectivamente, además, hallaron 9 teléfonos celulares, una notebook y una balanza digital.
En este contexto, una mujer – de 59 años de edad- fue aprehendida y puesta a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, en tanto, junto con las cosas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.