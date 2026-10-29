Demoraron a dos personas que trasladaban un aire portátil de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 29-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. Nº 2-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos hombres que se encontraban merodeando y en su poder secuestraron un aire portátil.
El procedimiento se concreto
alrededor de las 08:00 horas, cuando los efectivos se hallaban por calles
Kepler y Groussac, donde procedieron a la identificación de dos hombres de 29 y
32 años de edad, quienes se encontraban observando el interior de los vehículos
estacionados y además, llevaban consigo un aire portátil, el cual no supieron
justificar su procedencia, por lo que fueron demorados.
Al respecto, los demorados junto
a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Decimo Octava Urbana, donde
se continuaron con los tramites de rigor.