Demoraron a un hombre que registraba pedido de localización

El procedimiento lo realizaron,
pasadas de las 23:00 horas, en inmediaciones de Av. Cartagena y Pirovano,
momento en los uniformados se encontraban realizando recorridas de prevención
de ilícitos, divisaron a un hombre que se encontraba observando los vehículos
estacionados y los domicilios, por lo que procedieron a su identificación,
tratándose de un hombre -de 26 años de edad- quien, tras realizar las primeras
averiguaciones, registraba pedido de localización y paradero activo.
Ante ello, el demorado fue
trasladado a la Comisaria 8va Urbana y puesto a disposición de la unidad
Judicial correspondiente, en tanto, en la dependencia policial se continúan con
las diligencias de rigor correspondientes.