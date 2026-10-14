miércoles, 14 de octubre de 2026

Demoraron a un hombre que registraba pedido de localización

En horas de la noche del lunes 12-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada II (GRIM II) demoraron a un hombre que se encontraba merodeando y tras realizar las primeras averiguaciones, registraba pedido de localización activo.

El procedimiento lo realizaron, pasadas de las 23:00 horas, en inmediaciones de Av. Cartagena y Pirovano, momento en los uniformados se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos, divisaron a un hombre que se encontraba observando los vehículos estacionados y los domicilios, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre -de 26 años de edad- quien, tras realizar las primeras averiguaciones, registraba pedido de localización y paradero activo.

Ante ello, el demorado fue trasladado a la Comisaria 8va Urbana y puesto a disposición de la unidad Judicial correspondiente, en tanto, en la dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.