jueves, 22 de octubre de 2026

Desaparición de Nancy Godoy: se cierra el círculo sobre uno de los dos últimos detenidos y lo imputarán por femicidio

INVESTIGACIÓN 
Si bien fueron dos las detenciones que pidieron y obtuvieron anoche los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, los avances en la pesquisa les permiten a ambos adelantar que uno de ellos, Ireneo Zarza, es el autor del femicidio de Nancy Estela Godoy.

El círculo se cierra sobre este capataz de la estancia "El curupí" a partir de los distintos testimonios recogidos para el legajo de investigación fiscal. La pesquisa lo ubica, en las horas previas a la desaparición de la docente, en un "puesto tapera" situado a unos 150 metros de la escuela, donde Zarza solía pernoctar. También beber whisky y tornarse agresivo, según dijeron los testigos.

Pero además también surge que Rosa Leguizamón podría haber facilitado el crimen. Le mintió a Nanci sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, porque nadie de la estancia retornaría y falseó, también, la fecha en que supuestamente se iría a una fiesta de doma en Sauce. Sin mencionar que en el allanamiento de ayer en su casa de esa localidad se halló una campera de color negro y dos alpargatas que serían de la maestra rural. Hoy les serán exhibidas a sus familiares para su reconocimiento.

Durante la jornada de hoy, los fiscales realizarán dos nuevas entrevistas y buscarán avanzar en la obtención de muestras de ADN de la hermana y el hijo de la víctima, con el fin de poder cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona donde se están profundizan los rastrillajes.

Fuente: www.radiodos.com.ar