Desaparición de Nancy Godoy: se cierra el círculo sobre uno de los dos últimos detenidos y lo imputarán por femicidio

El círculo se cierra sobre este
capataz de la estancia "El curupí" a partir de los distintos
testimonios recogidos para el legajo de investigación fiscal. La pesquisa lo
ubica, en las horas previas a la desaparición de la docente, en un "puesto
tapera" situado a unos 150 metros de la escuela, donde Zarza solía
pernoctar. También beber whisky y tornarse agresivo, según dijeron los
testigos.
Pero además también surge que
Rosa Leguizamón podría haber facilitado el crimen. Le mintió a Nanci sobre la
posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, porque nadie
de la estancia retornaría y falseó, también, la fecha en que supuestamente se
iría a una fiesta de doma en Sauce. Sin mencionar que en el allanamiento de
ayer en su casa de esa localidad se halló una campera de color negro y dos
alpargatas que serían de la maestra rural. Hoy les serán exhibidas a sus
familiares para su reconocimiento.
Durante la jornada de hoy, los
fiscales realizarán dos nuevas entrevistas y buscarán avanzar en la obtención
de muestras de ADN de la hermana y el hijo de la víctima, con el fin de poder
cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona donde se
están profundizan los rastrillajes.
Fuente: www.radiodos.com.ar