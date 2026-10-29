jueves, 29 de octubre de 2026

Desplegarán 120 policías por el recital de Tan Biónica en nuestra capital

La Policía de Corrientes implementará el sábado 31 de octubre un dispositivo especial de seguridad y prevención con motivo del recital de la banda Tan Biónica, que se realizará en el estadio del Club Boca Unidos, ubicado sobre Ruta Nacional N.º 12, kilómetro 1020, en la ciudad Capital.

El operativo comenzará a las 16:00 y se extenderá hasta la desconcentración total del público. Se prevé la apertura de accesos a las 18:00 y el inicio del espectáculo alrededor de las 21:00, con una concurrencia estimada de más de 25.000 espectadores.

Para acompañar el evento se afectarán 120 efectivos policiales en servicio adicional, además de personal de distintas dependencias y unidades especiales. El despliegue comprenderá seguridad externa y perimetral, controles de ingreso, patrullajes preventivos, ordenamiento del tránsito y cortes o desvíos vehiculares en inmediaciones del estadio.

Participarán efectivos de las comisarías de la jurisdicción, el Grupo de Intervención Rápida (GIR), la Policía de Alto Riesgo (PAR), Infantería, el Grupo Táctico Operacional (GTO), Caballería, la Dirección de Drones y otras áreas especializadas. Asimismo, se dispondrá de personal de prevención contra incendios y corredores sanitarios para eventuales emergencias.areas se llevarán adelante en coordinación con los organizadores y las áreas municipales competentes, a fin de facilitar el ingreso y egreso de los asistentes, preservar el orden público y garantizar el normal desarrollo del espectáculo. Se solicita al público respetar las indicaciones del personal de seguridad y las restricciones de acceso establecidas para el evento.