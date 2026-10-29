Desplegarán 120 policías por el recital de Tan Biónica en nuestra capital

El operativo comenzará a las
16:00 y se extenderá hasta la desconcentración total del público. Se prevé la
apertura de accesos a las 18:00 y el inicio del espectáculo alrededor de las
21:00, con una concurrencia estimada de más de 25.000 espectadores.
Para acompañar el evento se
afectarán 120 efectivos policiales en servicio adicional, además de personal de
distintas dependencias y unidades especiales. El despliegue comprenderá
seguridad externa y perimetral, controles de ingreso, patrullajes preventivos,
ordenamiento del tránsito y cortes o desvíos vehiculares en inmediaciones del
estadio.
Participarán efectivos de las comisarías de la jurisdicción, el Grupo de Intervención Rápida (GIR), la Policía de Alto Riesgo (PAR), Infantería, el Grupo Táctico Operacional (GTO), Caballería, la Dirección de Drones y otras áreas especializadas. Asimismo, se dispondrá de personal de prevención contra incendios y corredores sanitarios para eventuales emergencias.areas se llevarán adelante en coordinación con los organizadores y las áreas municipales competentes, a fin de facilitar el ingreso y egreso de los asistentes, preservar el orden público y garantizar el normal desarrollo del espectáculo. Se solicita al público respetar las indicaciones del personal de seguridad y las restricciones de acceso establecidas para el evento.