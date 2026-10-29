Detienen a dos “dealers” de estupefacientes, secuestran cocaína y dinero en efectivo

El procedimiento se concretó
pasadas las 21:00 horas, cuando el personal se encontraba en inmediaciones del
paseo costero del Barrio Dr. Montaña, donde observaron a dos hombre -mayores de
edad-, aparentemente comercializando algún tipo de sustancia, ante lo cual,
procedieron a su identificación y quienes, entre sus pertenencias, exhibieron
un celular -marca Motorola-, dinero en efectivo, seis dosis de sustancia
blanquecina, una bochita y dos cigarrillos con sustancias de origen vegetal,
los cuales, tras el correspondiente test orientativo, resultaron positivos para
clorhidrato de cocaína y marihuana, respectivamente, lo cual fue secuestrado
bajo las formalidades legales.
En este contexto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, los hombres fueron aprehendidos y junto a lo secuestrado, trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.