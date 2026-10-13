Detienen a menor tras "robo piraña" a un repartidor de Pedidos Ya

Un amplio operativo desplegado por efectivos de la Comisaría Segunda Urbana permitió la captura de un adolescente de 17 años, señalado como uno de los autores del brutal ataque a un delivery de Pedidos Ya para robarle la bicicleta y la mochila de trabajo.
El hecho delictivo ocurrió el domingo alrededor de las 19:30 sobre la calle Resoagli al 1800, en el barrio Laguna Seca. Allí, una banda de delincuentes emboscó al trabajador mientras esperaba frente a un local gastronómico. Tras un forcejeo, le asestaron una puñalada en el pecho, le dispararon con una gomera y le sustrajeron sus pertenencias, dejándolo malherido en la vía pública. La víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Escuela.
Persecución en los pasillos del asentamiento
La localización del sospechoso fue posible gracias al alerta de vecinos del asentamiento de la calle Alberdi al 2500, en el barrio Quilmes, quienes denunciaron su presencia en la zona.
Efectivos policiales a bordo de los patrulleros C-503 y C-538, bajo la coordinación del comisario inspector Rual Adrián Miérez y el gabinete de Investigaciones, cercaron el lugar. Al notar la presencia policial, el joven ignoró la orden de alto y escapó corriendo por los pasillos del asentamiento, donde finalmente fue reducido.
Arma secuestrada y causa judicial
El demorado fue identificado como Santiago Maximiliano S., alias "Maxi", con domicilio en el barrio Cartagena. Durante la palpación de seguridad, los uniformados le secuestraron un cuchillo tipo carnicero de 20 centímetros de hoja encintado en el mango.
Por disposición de la fiscal Gabriela Ibarra (UFIC N° 8), el detenido y el arma blanca fueron derivados a la Comisaría Octava Urbana, donde se instruyen las actuaciones por "Supuesto Robo Calificado".