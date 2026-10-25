Detienen a un hombre con pedido de captura

En la jornada de ayer 24-10-26, efectivos policiales de la Comisaria 9na. Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, detuvieron a una persona que tras las primeras averiguaciones registro pedido de detención activo.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 12:30 horas, cuando los efectivos identificaron a un hombre de
22 años de edad, quien, luego de las averiguaciones correspondientes, resulto
encontrarse sindicado como presunto autor de un hecho delictivo, por lo que
sobre el mismo pesaba un pedido de detención solicitado por la Dirección de
Delitos Contra la Integridad Sexual.
El detenido fue puesto a
disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladado a la citada
dependencia, donde se prosiguieron con los tramites al respecto.