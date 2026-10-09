viernes, 9 de octubre de 2026

Dos mujeres fueron demoradas por narcomenudeo en Monte Caseros

Efectivos policiales de la Comisaría Segunda de Monte Caseros, mientras realizaban recorridas de prevención, demoraron a dos mujeres que presuntamente estarían vinculadas al narcomenudeo.

Durante el procedimiento, procedieron a la identificación de dos mujeres mayores de edad quienes circulaban a bordo de una motocicleta -marca Keller 110cc-, llevando consigo una mochila que contenía en su interior envoltorios con una sustancia blanquecina, además, secuestraron una balanza de precisión, un teléfono celular, una tarjeta bancaria y dinero en efectivo.

Al respecto, con conocimiento del fiscal interviniente, se secuestró todos los elementos y la aprehensión de ambas mujeres, en el marco de actuaciones por supuesta infracción a la Ley Provincial Nº6.725, vinculada al narcomenudeo.

Las aprehendidas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, siendo trasladas a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias correspondientes.