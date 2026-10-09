Dos mujeres fueron demoradas por narcomenudeo en Monte Caseros

Durante el procedimiento,
procedieron a la identificación de dos mujeres mayores de edad quienes
circulaban a bordo de una motocicleta -marca Keller 110cc-, llevando consigo
una mochila que contenía en su interior envoltorios con una sustancia
blanquecina, además, secuestraron una balanza de precisión, un teléfono
celular, una tarjeta bancaria y dinero en efectivo.
Al respecto, con conocimiento del
fiscal interviniente, se secuestró todos los elementos y la aprehensión de
ambas mujeres, en el marco de actuaciones por supuesta infracción a la Ley
Provincial Nº6.725, vinculada al narcomenudeo.
Las aprehendidas y los elementos
secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, siendo
trasladas a la citada dependencia policial donde se continúan con las
diligencias correspondientes.