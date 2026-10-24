Dos personas resultaron con lesiones graves tras un siniestro vial

Alrededor de las 14:30 horas, en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 1036 aproximadamente, por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado un camión y una camioneta, resultando dos personas lesionadas gravemente.
Según la información inicial obtenida, el
siniestro tuvo como protagonistas a un camión -marca Mercedes Benz Axor- guiada
por un hombre de 47 años de edad y una camioneta -marca F-100- conducida por un
hombre de 46 años de edad, quien tenía como acompañante a una persona -de 44
años-, a consecuencia del mismo, estos últimos fueron rápidamente auxiliados y
trasladados al Hospital Escuela, donde determinaron que presentan lesiones de
carácter grave.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la Comisaria Paraje El Perichon se continuaron con los tramites de rigor.