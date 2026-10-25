Dos vehículos fueron secuestrados en operativos de alcoholemia

Durante las últimas horas,
efectivos policiales llevaron adelante múltiples dispositivos de seguridad vial
sobre rutas nacionales y provinciales, accesos a barrios, controles camineros y
sectores de alta circulación vehicular, con el objetivo de fortalecer la
prevención, garantizar el ordenamiento del tránsito y reducir riesgos de
siniestros viales.
En ese contexto, se realizaron
controles simultáneos en Ruta Nacional N°12, Ruta Provincial N°5, Ruta
Provincial N°43, Ruta Provincial N°99 y distintos puestos camineros
dependientes de la Unidad, labrándose un total de 40 actas de infracción,
registrándose la retención de dos licencias de conducir y dos vehículos de
-marca Ford Ranger y Volkswagen CrosFox-, dado que, tras realizarle el test de
alcoholemia a sus conductores, arrojaron resultado positivo.
Asimismo, se efectuaron
operativos de identificación de personas y control vehicular en distintos
horarios, además de recorridas preventivas y zonas donde se ejecutan obras
viales vinculadas a la autovía de Ruta Nacional N°12.
Por otra parte, en el marco del
“Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N°12”, se intensificaron los
controles preventivos en corredores viales estratégicos, colaborando con los
mismos, el personal de la Prefectura Naval Argentina.
En este sentido desde la Policía de Corrientes se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de tránsito, circular con la documentación correspondiente y adoptar conductas responsables al volante para contribuir a una circulación más segura para todos.