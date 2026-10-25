domingo, 25 de octubre de 2026

Dos vehículos fueron secuestrados en operativos de alcoholemia

Durante la víspera y en la jornada de hoy 25-10-26, en el marco de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, la Unidad Especial de Tránsito y Caminera -U.E.T. y C.- continúa desplegando de manera permanente diversos operativos de prevención, control vehicular, identificación de personas y regulación del tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad, rutas y caminos.

Durante las últimas horas, efectivos policiales llevaron adelante múltiples dispositivos de seguridad vial sobre rutas nacionales y provinciales, accesos a barrios, controles camineros y sectores de alta circulación vehicular, con el objetivo de fortalecer la prevención, garantizar el ordenamiento del tránsito y reducir riesgos de siniestros viales.

En ese contexto, se realizaron controles simultáneos en Ruta Nacional N°12, Ruta Provincial N°5, Ruta Provincial N°43, Ruta Provincial N°99 y distintos puestos camineros dependientes de la Unidad, labrándose un total de 40 actas de infracción, registrándose la retención de dos licencias de conducir y dos vehículos de -marca Ford Ranger y Volkswagen CrosFox-, dado que, tras realizarle el test de alcoholemia a sus conductores, arrojaron resultado positivo.

Asimismo, se efectuaron operativos de identificación de personas y control vehicular en distintos horarios, además de recorridas preventivas y zonas donde se ejecutan obras viales vinculadas a la autovía de Ruta Nacional N°12.

Por otra parte, en el marco del “Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N°12”, se intensificaron los controles preventivos en corredores viales estratégicos, colaborando con los mismos, el personal de la Prefectura Naval Argentina. 

En este sentido desde la Policía de Corrientes se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de tránsito, circular con la documentación correspondiente y adoptar conductas responsables al volante para contribuir a una circulación más segura para todos.