El Gobierno provincial y el Banco de Corrientes lanzan beneficios especiales para celebrar el Día de la Madre

En el marco del Día de la Madre,
el Gobierno de Corrientes y el Banco de Corrientes lanzaron una promoción
especial para acompañar a las familias correntinas con importantes beneficios
en comercios de toda la provincia. La iniciativa busca impulsar el consumo
local mediante reintegros y opciones de financiación para compras presenciales
y online.
Bajo el concepto “Mamá es única.
Nuestra forma de agradecerle, también”, la entidad financiera provincial
ofrecerá beneficios exclusivos los días sábado 17 y domingo 18 de octubre en
más de 2.000 comercios adheridos de toda la provincia.
Los clientes podrán acceder a un
50% de reintegro, con un tope de $100.000, realizando sus compras con tarjetas
de crédito del Banco de Corrientes. Además, tendrán la posibilidad de financiar
sus consumos en hasta 6 cuotas sin interés en rubros como indumentaria,
zapaterías, librerías, florerías, ópticas, perfumerías, joyerías, gastronomía y
otros comercios participantes.
Compras online con hasta 24
cuotas sin interés
A los beneficios presenciales se
suma una propuesta especial en Tienda Más Banco, la plataforma de comercio
electrónico del Banco de Corrientes.
Hasta el 18 de octubre inclusive,
los clientes podrán acceder a una amplia variedad de productos y elegir el
regalo ideal para mamá con la posibilidad de financiar la compra en hasta 24
cuotas sin interés, ingresando a www.tiendamasbanco.com.ar.
Esta acción forma parte del
trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el Banco de Corrientes para
promover el consumo, acompañar a los comercios locales y brindar más
oportunidades a las familias correntinas, facilitando el acceso a bienes y servicios
a través de herramientas de financiamiento accesibles.
Las bases, condiciones, topes de reintegro y el listado completo de comercios adheridos pueden consultarse en www.promosdelbanco.com.