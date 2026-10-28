Empedrado: La Policía secuestró una carabina con mira telescópica y municiones durante un control preventivo

El procedimiento se concretó por
calle Mendoza, en inmediaciones del río Paraná, donde los uniformados
interceptaron una camioneta -marca Renault Duster-, conducida por un hombre de
61 años de edad.
Durante el control, los efectivos
observaron que el vehículo transportaba elementos de pesca y una carabina
semiautomática -marca Ruger, modelo 10/22, calibre .22-, equipada con mira
telescópica, cargador y municiones.
Al solicitarle la documentación
correspondiente, el conductor no pudo acreditar su procedencia y la legítima
tenencia del arma, por lo que se dio intervención a la autoridad judicial.
En consecuencia, por disposición
de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro preventivo del arma de
fuego y sus accesorios, iniciándose actuaciones judiciales por supuesta
tenencia ilegal de arma de fuego, mientras se continúan con las diligencias
correspondientes.