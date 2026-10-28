miércoles, 28 de octubre de 2026

Empedrado: La Policía secuestró una carabina con mira telescópica y municiones durante un control preventivo

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Empedrado, en el marco de tareas de prevención, lograron secuestrar un arma de fuego de calibre .22, equipada con mira telescópica y municiones, que era transportada en un vehículo sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se concretó por calle Mendoza, en inmediaciones del río Paraná, donde los uniformados interceptaron una camioneta -marca Renault Duster-, conducida por un hombre de 61 años de edad.

Durante el control, los efectivos observaron que el vehículo transportaba elementos de pesca y una carabina semiautomática -marca Ruger, modelo 10/22, calibre .22-, equipada con mira telescópica, cargador y municiones.

Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor no pudo acreditar su procedencia y la legítima tenencia del arma, por lo que se dio intervención a la autoridad judicial.

En consecuencia, por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro preventivo del arma de fuego y sus accesorios, iniciándose actuaciones judiciales por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego, mientras se continúan con las diligencias correspondientes.