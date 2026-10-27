martes, 27 de octubre de 2026

En distintos procedimientos la Policía demoró a tres hombres y secuestró elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer y madrugada de hoy 27-10-26, personal policial del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R- realizando sus labores específicas, demoraron a tres hombres y secuestraron elementos de dudosa procedencia.

El primero de los procedimientos lo realizaron la noche de ayer pasados las 20:00 horas, en inmediaciones de la Avenida Garay, donde demoraron a un hombre de -24 años de edad- que se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados, sin poder justificar su permanencia en el lugar.

De igual forma siendo las 23:30 horas momento en que los efectivos se encontraban en la intersección de las calles J. R. Vidal y Argentina, fueron alertados mediante el SIS 911 sobre la presunta sustracción de un parlante -marca Qanta- a lo que acuden de forma inmediata, logrando hallar el elemento abandonado en la vía pública, por lo que fue secuestrado preventivamente.

Seguidamente, poco minutos después de la medianoche de hoy, los funcionarios se encontraban recorriendo las inmediaciones de las Avenidas IV Centenario e Ibera, lugar donde demoraron a un hombre de -27 años de edad- quien se encontraba merodeando, sin poder justificar su permanencia en el lugar.

Finalmente, cerca de las 02:00, encontrándose en las inmediaciones de la Avenida Teniente Ibáñez y calle Elías Abad, observaron a un sujeto trasladando materiales sanitarios de dudosa procedencia, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de -26 años de edad- que llevaba un pedestal de lavatorio de baño, el cual no supo justificar su procedencia, por lo que fue demorado y el elemento secuestrado preventivamente.

Ante ello, los demorados y elementos secuestrados, fueron trasladados a la Comisaría Jurisdiccional donde se continuaron con las diligencias correspondientes.