En distintos procedimientos la Policía demoró a tres hombres y secuestró elementos de dudosa procedencia

El primero de los procedimientos
lo realizaron la noche de ayer pasados las 20:00 horas, en inmediaciones de la
Avenida Garay, donde demoraron a un hombre de -24 años de edad- que se
encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados, sin poder
justificar su permanencia en el lugar.
De igual forma siendo las 23:30
horas momento en que los efectivos se encontraban en la intersección de las
calles J. R. Vidal y Argentina, fueron alertados mediante el SIS 911 sobre la
presunta sustracción de un parlante -marca Qanta- a lo que acuden de forma
inmediata, logrando hallar el elemento abandonado en la vía pública, por lo que
fue secuestrado preventivamente.
Seguidamente, poco minutos
después de la medianoche de hoy, los funcionarios se encontraban recorriendo
las inmediaciones de las Avenidas IV Centenario e Ibera, lugar donde demoraron
a un hombre de -27 años de edad- quien se encontraba merodeando, sin poder
justificar su permanencia en el lugar.
Finalmente, cerca de las 02:00,
encontrándose en las inmediaciones de la Avenida Teniente Ibáñez y calle Elías
Abad, observaron a un sujeto trasladando materiales sanitarios de dudosa
procedencia, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un
hombre de -26 años de edad- que llevaba un pedestal de lavatorio de baño, el
cual no supo justificar su procedencia, por lo que fue demorado y el elemento
secuestrado preventivamente.
Ante ello, los demorados y
elementos secuestrados, fueron trasladados a la Comisaría Jurisdiccional donde
se continuaron con las diligencias correspondientes.