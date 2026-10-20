En operativo conjunto la Policía recuperó una camioneta robada en Santo Tomé

En la jornada de ayer, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Santo Tome, mediante un trabajo en conjunto con la Policía de Obera Provincia de Misiones, recuperaron una camioneta denunciada como sustraída.
El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde, tras arduas tareas investigativas desplegadas por los mencionados efectivos, donde tras cumplimentar con un exhorto en la vecina provincia, lograron recuperar una camioneta denunciada como sustraída vinculada a un hecho que se investiga.
Al respecto, el rodado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladado a la Comisaría de Distrito 1ra de Santo Tome, donde se continúan con las diligencias de rigor.