En patrullajes de prevención demoran a un hombre por merodeo

En ese marco, personal del GRIM
III implementó un dispositivo denominado “Operativo Barrido”, desarrollando
recorridas preventivas entre las 18:00 y las 22:00 horas, en jurisdicción de
las Comisarías Primera, Tercera y Cuarta, abarcando la zona céntrica y los
barrios Aldana y La Rosada, culminando sin registrarse novedades.
Por otra parte, alrededor de las
21:00 horas, efectivos del GRIM V, mientras realizaban tareas de prevención en
inmediaciones de las avenidas Paysandú y Patagonia, identificaron a un hombre
que se encontraba observando vehículos estacionados y personas que aguardaban
en paradas de colectivos. Al momento del procedimiento, no contaba con
documentación para acreditar su identidad, por lo que fue demorado y trasladado
a la Comisaría Séptima Urbana para las diligencias correspondientes.
Estos procedimientos forman parte
de las tareas preventivas que desarrolla diariamente la Policía de Corrientes,
mediante recorridas y controles en distintos puntos de la ciudad, con el
propósito de reforzar la seguridad y prevenir la comisión de ilícitos.