miércoles, 21 de octubre de 2026

En patrullajes de prevención demoran a un hombre por merodeo

En horas de la tarde y noche de ayer 20-10-26, efectivos policiales de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada III y V -GRIM-, llevaron adelante distintos operativos de prevención de ilícitos en diferentes sectores de la ciudad Capital, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y prevenir hechos delictivos.

En ese marco, personal del GRIM III implementó un dispositivo denominado “Operativo Barrido”, desarrollando recorridas preventivas entre las 18:00 y las 22:00 horas, en jurisdicción de las Comisarías Primera, Tercera y Cuarta, abarcando la zona céntrica y los barrios Aldana y La Rosada, culminando sin registrarse novedades.

Por otra parte, alrededor de las 21:00 horas, efectivos del GRIM V, mientras realizaban tareas de prevención en inmediaciones de las avenidas Paysandú y Patagonia, identificaron a un hombre que se encontraba observando vehículos estacionados y personas que aguardaban en paradas de colectivos. Al momento del procedimiento, no contaba con documentación para acreditar su identidad, por lo que fue demorado y trasladado a la Comisaría Séptima Urbana para las diligencias correspondientes.

Estos procedimientos forman parte de las tareas preventivas que desarrolla diariamente la Policía de Corrientes, mediante recorridas y controles en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de reforzar la seguridad y prevenir la comisión de ilícitos.