En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

En la siesta de hoy 29-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 15:30 horas, cuando los efectivos se desplazaban por calle
Combate de los Pozos, donde divisaron a un sujeto que se encontraba observando
los domicilios y el interior de los vehículos estacionados en el lugar, quien,
tras ser identificado, resulto ser un hombre – mayor de edad-, que no supo
justificar su presencia ni accionar en el lugar, por lo que fue demorado.
Al respecto, el hombre fue trasladado a la Comisaria 20º Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.