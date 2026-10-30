viernes, 30 de octubre de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a tres personas por merodeo y disturbios

En la noche de ayer y madrugada de hoy 30-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N 2 y 5 -G.R.I.M.-, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a tres personas en diferentes circunstancias.    

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 21:00 horas, en la intersección de las calles Íbera y Malvinas Argentinas, cuando los efectivos del G.R.I.M 5, observaron a un hombre ocasionando disturbios y molestando a los transeúntes, en aparente estado de ebriedad, siendo identificado, tratándose de un hombre -mayor de edad-, por lo que fue demorado.

De igual forma, pasadas las 01:00 horas, los funcionarios del G.R.I.M 2, hallándose por Av. Cartagena y calle Wenceslao Domínguez, divisaron a dos personas observando los domicilios y el interior de los automóviles estacionados en la vía pública, quienes, al ser interceptados e identificados, como hombres -de 22 y 32 años de edad-, tras las primeras averiguaciones, registraron antecedentes policiales, además, no supieron justificar su accionar ni permanencia en el lugar, siendo demorados.

Al respecto, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se prosiguieron con los tramites de rigor en cada caso.