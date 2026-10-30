En tareas de prevención la Policía demoró a tres personas por merodeo y disturbios

El primer procedimiento fue
realizado cerca de las 21:00 horas, en la intersección de las calles Íbera y
Malvinas Argentinas, cuando los efectivos del G.R.I.M 5, observaron a un hombre
ocasionando disturbios y molestando a los transeúntes, en aparente estado de
ebriedad, siendo identificado, tratándose de un hombre -mayor de edad-, por lo
que fue demorado.
De igual forma, pasadas las 01:00
horas, los funcionarios del G.R.I.M 2, hallándose por Av. Cartagena y calle
Wenceslao Domínguez, divisaron a dos personas observando los domicilios y el
interior de los automóviles estacionados en la vía pública, quienes, al ser
interceptados e identificados, como hombres -de 22 y 32 años de edad-, tras las
primeras averiguaciones, registraron antecedentes policiales, además, no
supieron justificar su accionar ni permanencia en el lugar, siendo demorados.
Al respecto, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se prosiguieron con los tramites de rigor en cada caso.