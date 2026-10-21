Entró a robar en una vivienda y terminó preso

En la noche del lunes 19-10-26, efectivos de la Comisaría Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de un presunto hecho delictivo, en un eficaz accionar, lograron la demoraron a un hombre.
El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 22:30 horas, luego de que el Sistema Integral de Seguridad 911
alertara sobre un presunto hecho delictivo en una vivienda ubicada sobre
Avenida Sarmiento, entre las calles Rafaela y Cosquín, por lo que de manera
inmediata se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje localizaron,
identificaron y demoraron a un a un hombre mayor de edad, cuyas características
coincidían con las aportadas por el sistema.
El demorado fue trasladado a la citada comisaría, donde se dio intervención a la fiscalía en turno, continuándose con las actuaciones de rigor.