miércoles, 21 de octubre de 2026

Entró a robar en una vivienda y terminó preso

En la noche del lunes 19-10-26, efectivos de la Comisaría Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de un presunto hecho delictivo, en un eficaz accionar, lograron la demoraron a un hombre.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 22:30 horas, luego de que el Sistema Integral de Seguridad 911 alertara sobre un presunto hecho delictivo en una vivienda ubicada sobre Avenida Sarmiento, entre las calles Rafaela y Cosquín, por lo que de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje localizaron, identificaron y demoraron a un a un hombre mayor de edad, cuyas características coincidían con las aportadas por el sistema.

El demorado fue trasladado a la citada comisaría, donde se dio intervención a la fiscalía en turno, continuándose con las actuaciones de rigor.