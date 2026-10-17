sábado, 17 de octubre de 2026

Finalizó con éxito el 2° Curso de Técnicas Operativas Policiales

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL SANTA CATALINA 

En la jornada de ayer 16-10-26, en las instalaciones del Complejo de Formación Policial Santa Catalina, se realizó el acto de finalización del 2do. Curso de Técnicas Operativas Policiales dictado por efectivos pertenecientes a la División Policía de Alto Riesgo -P.A.R.-.

El curso, fue desarrollado durante dos semanas, donde se dictaron materias específicas de arma y tiro, manejo adecuado de escopetas, abordaje vehicular, defensa policial, tiro nocturno, tirador activo, primer interventor, medicina táctica y acondicionamiento físico, en el cual, participaron un total de 46 cursantes y finalizaron 36.

En el acto institucional estuvo presente el Director de Grupos Especiales Comisario General Hetler Ariel Roberto, acompañado del Jefe de la División P.A.R. Comisario Mayor Meneses Paulino, personal superior y subalterno, en la oportunidad, se entregaron los correspondientes certificados de finalización a los cursantes que aprobaron el mismo.