Finalizó con éxito el 2° Curso de Técnicas Operativas Policiales

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL SANTA CATALINA
El curso, fue desarrollado
durante dos semanas, donde se dictaron materias específicas de arma y tiro,
manejo adecuado de escopetas, abordaje vehicular, defensa policial, tiro
nocturno, tirador activo, primer interventor, medicina táctica y
acondicionamiento físico, en el cual, participaron un total de 46 cursantes y
finalizaron 36.
En el acto institucional estuvo presente el Director de Grupos Especiales Comisario General Hetler Ariel Roberto, acompañado del Jefe de la División P.A.R. Comisario Mayor Meneses Paulino, personal superior y subalterno, en la oportunidad, se entregaron los correspondientes certificados de finalización a los cursantes que aprobaron el mismo.