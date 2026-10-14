Finalizó con éxito el operativo de seguridad por la fiesta provincial de la palometa en San Cosme

El operativo, fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad,
conjuntamente con la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia de
Corrientes a través de la Unidad Regional I, realizo recorridas preventivas y
controles en el predio, la zona costera y los sectores de circulación, con el
objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y del público en
general.
Durante la segunda jornada, la cual se concretó cerca de las
a las 10:00 horas, realizaron la largada de la competencia de pesca embarcada,
con la participación inicial de aproximadamente 50 embarcaciones, cabe destacar
además que el servicio conto con la colaboración de personal municipal y
profesionales de la salud.
Al respecto, las actividades se desarrollaron con total
normalidad y sin registrarse novedades de relevancia.