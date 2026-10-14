miércoles, 14 de octubre de 2026

Finalizó con éxito el operativo de seguridad por la fiesta provincial de la palometa en San Cosme

El pasado 10-10-26, Efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme llevaron adelante un dispositivo especial de seguridad en el Complejo Turístico Laguna Totora, en el marco de la Primera Fiesta Provincial de la Palometa con Degustación.

El operativo, fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes a través de la Unidad Regional I, realizo recorridas preventivas y controles en el predio, la zona costera y los sectores de circulación, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y del público en general.

Durante la segunda jornada, la cual se concretó cerca de las a las 10:00 horas, realizaron la largada de la competencia de pesca embarcada, con la participación inicial de aproximadamente 50 embarcaciones, cabe destacar además que el servicio conto con la colaboración de personal municipal y profesionales de la salud.

Al respecto, las actividades se desarrollaron con total normalidad y sin registrarse novedades de relevancia.