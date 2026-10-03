sábado, 3 de octubre de 2026

Golpe al narcomenudeo en Sauce: Detienen a cinco personas y secuestran elementos con un aforo cercano a los 23 millones de pesos

En el marco de los trabajos investigativos que se vienen desarrollando por narcomenudeo, efectivos de la División de Investigación Criminal -D.I.C- de Curuzú Cuatiá de manera conjunta y mancomunada con el personal del G.T.O. y la División Canes, diligenciaron cuatro órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la localidad de Sauce.

Los oficios judiciales fueron llevados adelante de manera simultánea, donde procedieron al secuestro de 166 gramos de cocaína, 59 gramos de marihuana, 800 gramos de cogollos y 518 gramos de marihuana prensada.

Asimismo, secuestraron una importante suma de dinero, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cuatro armas de fuego, un automóvil -marca Jeep- y tres motocicletas, además de otros elementos de interés para la investigación, los cuales valuado en un aforo cercano a los 23 millones de pesos.

En este contexto, cinco personas mayores de edad fueron aprehendidas, puestas a disposición de la justicia y trasladadas junto a todo lo secuestrado a la correspondiente dependencia policial, donde se continuaron con las diligencias de rigor.