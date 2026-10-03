Golpe al narcomenudeo en Sauce: Detienen a cinco personas y secuestran elementos con un aforo cercano a los 23 millones de pesos

Los oficios judiciales fueron
llevados adelante de manera simultánea, donde procedieron al secuestro de 166
gramos de cocaína, 59 gramos de marihuana, 800 gramos de cogollos y 518 gramos
de marihuana prensada.
Asimismo, secuestraron una
importante suma de dinero, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cuatro
armas de fuego, un automóvil -marca Jeep- y tres motocicletas, además de otros
elementos de interés para la investigación, los cuales valuado en un aforo
cercano a los 23 millones de pesos.
En este contexto, cinco personas mayores de edad fueron aprehendidas, puestas a disposición de la justicia y trasladadas junto a todo lo secuestrado a la correspondiente dependencia policial, donde se continuaron con las diligencias de rigor.