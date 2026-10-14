Goya: Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la mañana del lunes 12-10-26 efectivos policiales de la Comisaría Distrito 1ra de Goya, realizando sus labores específicas, lograron aprehender a un hombre y secuestrar una bolsa con trozos de bronce.
El procedimiento lo concretaron
momento en que realizaban recorrida de prevención, y observaron a un hombre que
llevaba una bolsa de dudosa procedencia, por lo que procedieron a su
identificación, tratándose de un joven de -24 años de edad- que entre sus
pertenencias trasladaba una bolsa conteniendo trozos de bronce presuntamente
sustraído de forma ilícita, por lo que procedieron a la aprehensión del mismo y
al secuestro preventivo de los elementos.
Al respecto, la persona
aprehendida y lo secuestro fueron puesto a disposición de la autoridad
jurisdiccional en turno, en tanto, en la dependencia policial, se continúan con
los trámites de rigor correspondientes.