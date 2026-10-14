miércoles, 14 de octubre de 2026

Goya: La Policía demoró a un joven con elementos de bronce de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Goya, durante recorridas de prevención por distintos sectores de la ciudad de Goya, demoraron a un joven de 24 años que llevaba una bolsa con varios elementos de bronce de dudosa procedencia.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando al identificar a esta persona, el mismo llevaba estos objetos, que serían compatibles con partes de cerraduras o herrajes de puertas y se encontraban segmentados, por lo que fueron secuestrados preventivamente, debido a que el joven no pudo justificar su procedencia en ese momento.

Al respecto, se realizaron las diligencias correspondientes para determinar el origen de los elementos y establecer si guardan relación con algún hecho delictivo, con conocimiento de la autoridad fiscal interviniente.