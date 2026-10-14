Goya: La Policía demoró a un joven con elementos de bronce de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Goya, durante recorridas de prevención por distintos sectores de la ciudad de Goya, demoraron a un joven de 24 años que llevaba una bolsa con varios elementos de bronce de dudosa procedencia.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando al identificar a esta persona, el mismo
llevaba estos objetos, que serían compatibles con partes de cerraduras o
herrajes de puertas y se encontraban segmentados, por lo que fueron secuestrados
preventivamente, debido a que el joven no pudo justificar su procedencia en ese
momento.
Al respecto, se realizaron las
diligencias correspondientes para determinar el origen de los elementos y
establecer si guardan relación con algún hecho delictivo, con conocimiento de
la autoridad fiscal interviniente.