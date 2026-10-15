jueves, 15 de octubre de 2026

Goya: La Policía secuestró carne vacuna transportada clandestinamente

Ayer 14-10-26, Efectivos policiales de la Policía Rural y Ecológica de Goya realizaron un procedimiento durante un control de rutina en el paraje San Juan, Cuarta Sección, donde inspeccionaron una camioneta y encontraron una importante cantidad de cortes de carne vacuna cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Durante la revisión del vehículo -marca Toyota Hilux-, conducido por un hombre mayor de edad, los uniformados observaron un plástico negro que cubría la carga. Al solicitar que fuera exhibido, encontraron distintos cortes y partes de un animal vacuno, entre ellos una paleta, dos cuartos, dos costillares, una cabeza, cuatro patas, el cuero y menudencias.

Ante la falta de documentación que acreditara la propiedad y procedencia de la carne, se procedió al secuestro de los elementos y se iniciaron las actuaciones correspondientes, con intervención del fiscal Rural y Ambiental, por una presunta infracción al artículo 206 del Código Penal.