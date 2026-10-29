Identificaron al hombre hallado sin vida en aguas del Río Paraná

Por medio de la presente gacetilla policial se agradece la colaboración brindada por los distintos medios de comunicación y por la comunidad en general, en relación a la solicitud enviada a través de la 5ta. Ampliación de Gacetilla de fecha 27-10-27, con el fin de identificar el cuerpo de un hombre que fuera hallado sin vida en las aguas del Río Paraná el pasado 27-10-26 alrededor de las 14:30 horas en zonas del barrio Santa Marta de esta ciudad.
En este contexto, tras realizar
las distintas labores de investigación, en la tarde de ayer 28-10-26, lograron
identificar al hombre de 67 años de edad, el cual fuera reconocido por sus
familiares. Cabe señalar que la autopsia médico legal habría arrojado como
resultado ahogamiento por sumersión.
Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal, se continúan realizando las diligencias pertinentes hacer la entrega del cuerpo a sus familiares para las correspondientes exequias, en tanto, en la citada dependencia policial se prosiguen con los tramites de rigor.