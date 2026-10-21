miércoles, 21 de octubre de 2026

Intensos operativos de contralor durante la madrugada: Hay varios demorados y motocicletas secuestradas

En horas de la madrugada de hoy 21-10-26, efectivos policiales de la Comisaría 1º, 3º y 4º Urbana, con la colaboración de sus pares del Comando Patrulla Motorizada, llevaron adelante un operativo integral de prevención y control en inmediaciones de las citadas jurisdicciones.

Durante el procedimiento identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.