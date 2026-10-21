Intensos operativos de contralor durante la madrugada: Hay varios demorados y motocicletas secuestradas

En horas de la madrugada de hoy 21-10-26, efectivos policiales de la Comisaría 1º, 3º y 4º Urbana, con la colaboración de sus pares del Comando Patrulla Motorizada, llevaron adelante un operativo integral de prevención y control en inmediaciones de las citadas jurisdicciones.
Durante el procedimiento
identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también efectuaron el control de documentaciones de
diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.