martes, 20 de octubre de 2026

Intentó vender un IPhone robado y terminó preso

En la jornada de ayer efectivos policiales de la Comisaria 5ta. Urbana, en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesto robo-, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar diversas labores de investigación, lograron recuperar un teléfono celular que estaba siendo comercializado mediante una red social.

El procedimiento fue realizado luego de que los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de un teléfono celular -marca IPhone 14 Pro Max-, el cual, posteriormente se encontraba ofrecido para la venta en una red social, ante lo cual, los efectivos concretaron el encuentro con el presunto vendedor por Avenida Presidente Nicolás Avellaneda y Avenida Medrano, quien, entre sus pertenencias llevaba el celular que fuera denunciado como sustraído, además, no supo justificar su propiedad ni procedencia, siendo aprehendido e identificado como un joven de 20 años de edad.

Al respecto, lo recuperado junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.