Intentó vender un IPhone robado y terminó preso

El procedimiento fue realizado luego de que los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de un teléfono celular -marca IPhone 14 Pro Max-, el cual, posteriormente se encontraba ofrecido para la venta en una red social, ante lo cual, los efectivos concretaron el encuentro con el presunto vendedor por Avenida Presidente Nicolás Avellaneda y Avenida Medrano, quien, entre sus pertenencias llevaba el celular que fuera denunciado como sustraído, además, no supo justificar su propiedad ni procedencia, siendo aprehendido e identificado como un joven de 20 años de edad.
Al respecto, lo recuperado junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.