Itatí: Intensas recorridas de prevención en zonas afectadas por la inundación

Es así, que para estos
patrullajes se utiliza la embarcación policial, donde los mencionados efectivos
recorren los Barrios Ibiray, zona de Costanera próxima a la Basílica, el
Hospital Viejo, Puerto Pirata y Carayá, entro otros, donde se realizan una constante
tarea de observación, la evolución del nivel del agua y las condiciones de cada
sector.
Asimismo, en la citada localidad,
los efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego -B.R.I.F.-,
trabajan diariamente en las zonas afectadas y realizan recorridas en prevención
de ilícitos.
Estas tareas tienen como
finalidad fortalecer la prevención, mantener presencia policial en las zonas
comprometidas y brindar una respuesta rápida ante cualquier situación que
requiera asistencia.