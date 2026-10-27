martes, 27 de octubre de 2026

Itatí: Intensas recorridas de prevención en zonas afectadas por la inundación

Ante el avance del agua en distintos sectores de la localidad de Itatí, y por directivas impartidas desde la Jefatura de Policía, Efectivos policiales de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica, junto con personal de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego -B.R.I.F.- y de la Comisaría Distrito Itati, trabajan diariamente, llevando adelante recorridas preventivas en lancha para monitorear las zonas afectadas, acompañar a los vecinos y colaborar.

Es así, que para estos patrullajes se utiliza la embarcación policial, donde los mencionados efectivos recorren los Barrios Ibiray, zona de Costanera próxima a la Basílica, el Hospital Viejo, Puerto Pirata y Carayá, entro otros, donde se realizan una constante tarea de observación, la evolución del nivel del agua y las condiciones de cada sector.

Asimismo, en la citada localidad, los efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego -B.R.I.F.-, trabajan diariamente en las zonas afectadas y realizan recorridas en prevención de ilícitos.      

Estas tareas tienen como finalidad fortalecer la prevención, mantener presencia policial en las zonas comprometidas y brindar una respuesta rápida ante cualquier situación que requiera asistencia.