Itatí: Intensifican las recorridas de prevención en los sectores más afectados por la creciente

Es así, que para estos patrullajes se utiliza la
embarcación policial, donde los mencionados efectivos recorren los Barrios
Ibiray, zona de Costanera próxima a la Basílica, el Hospital Viejo, Puerto
Pirata y Carayá, entro otros, donde se realizan una constante tarea de
observación, la evolución del nivel del agua y las condiciones de cada sector.
Asimismo, en la citada localidad, los efectivos de la
Dirección General de Lucha Contra el Fuego -B.R.I.F.-, trabajan diariamente en
las zonas afectadas y realizan recorridas en prevención de ilícitos.
Estas tareas tienen como finalidad fortalecer la prevención, mantener presencia policial en las zonas comprometidas y brindar una respuesta rápida ante cualquier situación que requiera asistencia.