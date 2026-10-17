Itatí: La Policía realiza recorridas de prevención en las zonas afectadas por la creciente

Ante el avance del agua en distintos sectores de la localidad de Itatí, y por directivas impartidas desde la Jefatura de Policía, Efectivos policiales de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica, junto con personal de la Comisaría de Distrito Itati, llevan adelante recorridas preventivas en lancha para monitorear las zonas afectadas y acompañar a los vecinos y colaborar.
Es así, que para estos
patrullajes se utiliza la embarcación policial, donde los mencionados efectivos
recorren los Barrios Ibiray, zona de Costanera próxima a la Basílica, el
Hospital Viejo, Puerto Pirata y Carayá, entro otros, donde se realizan una constante
tarea de observación y la evolución del nivel del agua y las condiciones de
cada sector.
Estas tareas tienen como finalidad fortalecer la prevención, mantener presencia policial en las zonas comprometidas y brindar una respuesta rápida ante cualquier situación que requiera asistencia.