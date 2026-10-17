sábado, 17 de octubre de 2026

Itatí: La Policía secuestró marihuana hallada a la vera de la ruta

En la madrugada de hoy, efectivos de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención sobre la Ruta Provincial Nº20, en inmediaciones al acceso a la localidad de Itatí, secuestraron dos paquetes con marihuana abandonados en la vera de la Ruta.

El procedimiento se realizó alrededor de las 01:30 horas, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas observaron una bolsa entre las malezas, al costado de la ruta, y tras verificar su contenido, hallaron dos elementos rectangulares con características similares a los utilizados para transportar sustancias estupefacientes.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal en turno, que dispuso el secuestro de los elementos y la realización de un test orientativo, el cual arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 1,446 kilogramos aproximadamente.

La sustancia fue trasladada a la dependencia policial, donde se continuaron con las diligencias correspondientes, con intervención de la Justicia Federal.