Itatí: La Policía secuestró marihuana hallada a la vera de la ruta

El procedimiento se realizó alrededor de las
01:30 horas, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas observaron
una bolsa entre las malezas, al costado de la ruta, y tras verificar su
contenido, hallaron dos elementos rectangulares con características similares a
los utilizados para transportar sustancias estupefacientes.
Ante esta situación, se dio intervención a la
Fiscalía Federal en turno, que dispuso el secuestro de los elementos y la
realización de un test orientativo, el cual arrojó resultado positivo para
marihuana, con un peso total de 1,446 kilogramos aproximadamente.
La sustancia fue trasladada a la dependencia
policial, donde se continuaron con las diligencias correspondientes, con
intervención de la Justicia Federal.