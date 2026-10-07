Itatí: La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 01.00horas, durante la recorrida por avenida 25 de Mayo,
observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta de 110 cc y que, al
advertir la presencia policial, realizó una maniobra evasiva y posteriormente
abandonó el rodado, dándose a la fuga hacia una zona de malezas.
La motocicleta fue trasladada a
la citada dependencia policial, donde se constató que se trataba de una
motocicleta -marca Honda 110 cc-, sin dominio colocado, presentando diversas
faltantes y daños. Al verificar la numeración del motor y cuadro, se advirtió
que se encontraría adulterada o limada.
Ante esta situación, se dio
intervención a la Fiscalía en turno, continuándose con las diligencias
correspondientes.