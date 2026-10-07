miércoles, 7 de octubre de 2026

Itatí: La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 07-10-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itati llevaron adelante operativos de control vehicular e identificación de personas de manera móvil, procediendo al secuestro de una motocicleta que presentaba adulteración en el estampado alfanumérico.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 01.00horas, durante la recorrida por avenida 25 de Mayo, observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta de 110 cc y que, al advertir la presencia policial, realizó una maniobra evasiva y posteriormente abandonó el rodado, dándose a la fuga hacia una zona de malezas.

La motocicleta fue trasladada a la citada dependencia policial, donde se constató que se trataba de una motocicleta -marca Honda 110 cc-, sin dominio colocado, presentando diversas faltantes y daños. Al verificar la numeración del motor y cuadro, se advirtió que se encontraría adulterada o limada.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, continuándose con las diligencias correspondientes.