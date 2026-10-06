martes, 6 de octubre de 2026

Jornada PyMES: Con disertantes de renombre, el Banco de Corrientes invita a conversar sobre el nuevo escenario económico

EN EL AUDITORIO JULIÁN ZINI

Una propuesta que contará con la participación de Gastón Ríos, head of Corporate & Investment Banking en Puente, quien hablará sobre “Fondo de Asistencia Laboral”. En tanto, el economista Martín Tetaz realizará una disertación titulada “Tres cambios para entender la crisis”, y el Socio CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, hablará sobre “Inocencia fiscal. Oportunidades y beneficios para los contribuyentes”. 

El miércoles 7 de octubre, el Banco de Corrientes (BanCo) organiza una jornada destinada a empresarios, emprendedores, cámaras empresariales, organismos institucionales, docentes universitarios, alumnos y referentes de PyMES de la región para conocer oportunidades de financiamiento, beneficios fiscales y perspectivas económicas que impactan en la gestión y el crecimiento de los negocios.

La propuesta tendrá lugar desde las 13:30 en el Auditorio Julián Zini. Quienes estén interesados en participar de la jornada, pueden inscribirse en https://forms.cloud.microsoft/r/3b58V11AcU

El BanCo refuerza su compromiso con las PyMES y organiza esta propuesta pensada para generar espacios de conversación sobre distintas alternativas de financiamiento e inversión para empresas.

Cronograma de la jornada: 

13:30 hs | Acreditaciones y recepción

14:15 hs | Apertura Institucional Banco de Corrientes

14:30 hs | Fondo de Asistencia Laboral 
Gastón Ríos - Head of Corporate & Investment Banking | Puente

15:30 hs | Tres cambios para entender la crisis 
Martín Tetaz - Economista, docente y analista económico
16:30 hs | Coffee Break & Networking

17:00 hs | Inocencia fiscal

César Litvin - Socio CEO | Lisicki, Litvin & Abelovich
18:00 hs | Cierre de la jornada