Jornada PyMES: Con disertantes de renombre, el Banco de Corrientes invita a conversar sobre el nuevo escenario económico

El miércoles 7 de octubre, el Banco de Corrientes (BanCo) organiza una jornada destinada a empresarios, emprendedores, cámaras empresariales, organismos institucionales, docentes universitarios, alumnos y referentes de PyMES de la región para conocer oportunidades de financiamiento, beneficios fiscales y perspectivas económicas que impactan en la gestión y el crecimiento de los negocios.
La propuesta tendrá lugar desde las 13:30 en el Auditorio Julián Zini. Quienes estén interesados en participar de la jornada, pueden inscribirse en https://forms.cloud.microsoft/r/3b58V11AcU
El BanCo refuerza su compromiso con las PyMES y organiza esta propuesta pensada para generar espacios de conversación sobre distintas alternativas de financiamiento e inversión para empresas.
Cronograma de la jornada:
13:30 hs | Acreditaciones y recepción
14:15 hs | Apertura Institucional Banco de Corrientes
14:30 hs | Fondo de Asistencia Laboral
Gastón Ríos - Head of Corporate & Investment Banking | Puente
15:30 hs | Tres cambios para entender la crisis
Martín Tetaz - Economista, docente y analista económico
16:30 hs | Coffee Break & Networking
17:00 hs | Inocencia fiscal
César Litvin - Socio CEO | Lisicki, Litvin & Abelovich
18:00 hs | Cierre de la jornada