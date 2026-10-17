Joven mujer murió tras un siniestro vial en Ruta Provincial 5

En horas del mediodía de ayer 16-10-26, alrededor de las 14:00 horas, sobre Ruta Provincial Nº5 Km 10 aproximadamente, se habría producido un siniestro vial entre un colectivo de larga distancia y una motocicleta, en el cual, una mujer perdió la vida.
Según la información inicial
obtenida, por causas y circunstancias que se desconocen, habrían colisionado un
colectivo de larga distancia, que se dirigía hacia el interior provincial,
conducido por un hombre -mayor de edad de apellido Centurion- y una motocicleta
- Motomel 150 cc.- guiada por una mujer de apellido Martínez de 24 años de
edad, quien, a consecuencia de las lesiones sufridas, lamentablemente perdió la
vida en el lugar.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso, con la intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, personal de la Comisaría 10ma. Urbana, continuaron con las diligencias de rigor que corresponde.