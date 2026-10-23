viernes, 23 de octubre de 2026

La Asociación 9 de Julio de Suboficiales (ASTRO) entregó 300 botellas de agua mineral para la Peregrinación del Servicio Penitenciario Provincial

APOYO LOGÍSTICO

Directivos de la Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas de la Policía de Corrientes (ASTRO) entregaron en carácter de donación 300 (trescientas) botellas de agua mineral y cajones de bananas, para la peregrinación del Servicio Penitenciario Provincial a Itatí, que se llevará a cabo entre los días 24 y 25 de Octubre de 2026, bajo el lema: “Hermanos en la fe, servidores en esperanza”.

La entrega se hizo en la mañana de este viernes 23-10-26 en la Jefatura del Servicio Penitenciario en calle Carlos Pellegrini 620 de nuestra capital.

Por su parte desde la organización agradecieron por la colaboración.