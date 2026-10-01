jueves, 1 de octubre de 2026

La Cruz: La Policía restituyó 41 vaquillas perdidas a 20 kilómetros de su campo

Efectivos policiales de la Unidad Especial Rural y Ecológica de la Cruz, lograron restituir 41 vaquillas que se encontraban deambulando en un establecimiento a 20 kilómetros de su campo.

El procedimiento se concretó luego de una exhaustiva tarea de identificación de marca y señal de cada vacuno, logrando posteriormente la localización de su dueño, domiciliado a unos 20 kilómetros del lugar donde se hallaban los animales.

Finalmente, los vacunos fueron restituidos a su dueño con conocimiento de la autoridad fiscal en turno.