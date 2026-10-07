La Cruz: La Policía secuestro 200 kg. de carne vacuna de dudosa procedencia

Efectivos de la unidad especial de Seguridad rural y ecológica de La Cruz, durante un control preventivo realizado sobre Ruta Provincial N.º 145, en inmediaciones de la Ruta Nacional N.º 14, detuvieron la marcha de una camioneta, donde transportaban una importante cantidad de carne vacuna.
Al inspeccionar el rodado -marca
Toyota Hilux-, los efectivos constataron la presencia de aproximadamente 194
kilogramos de carne vacuna, un cuero, machetes y otros elementos vinculados a
la faena. El conductor no pudo acreditar en ese momento la procedencia de la
carne ni presentar documentación que respaldara su origen.
Ante esta situación, se procedió
al secuestro preventivo de la carne, el cuero, el vehículo y los demás
elementos de interés, además de la demora del conductor. De todo ello, se puso
en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, quien dispuso que se inicie
actuaciones pro supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal.