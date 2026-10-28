La Cruz: Recuperan un aire acondicionado que fue desarmado para su comercialización

La investigación se inició a raíz
de una denuncia radicada el pasado 26-10-26, donde una mujer manifestó que
personas desconocidas le habían sustraído un aire acondicionado de ventana, de
3.000 frigorías, que se encontraba en el garaje de su domicilio.
Ante esta situación, los
efectivos realizaron distintas averiguaciones y analizaron registros de cámaras
de seguridad, logrando identificar a un hombre que estaría presuntamente
vinculado al ilícito.
Continuando con las tareas
investigativas, los policías lograron localizar el aparato en una vivienda,
donde se encontraba desarmado, presuntamente para ser comercializado por
partes. En el lugar, y con autorización del propietario del inmueble, se procedió
a su recuperación mediante entrega voluntaria.
Finalmente, se dio intervención a
la Fiscalía en turno, que dispuso el reconocimiento y posterior restitución del
elemento a la damnificada, continuándose con las diligencias correspondientes.