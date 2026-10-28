miércoles, 28 de octubre de 2026

La Cruz: Recuperan un aire acondicionado que fue desarmado para su comercialización

Ayer 27-10-26, efectivos policiales de La Cruz, tras diversas tareas investigativas, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar un equipo de aire acondicionado que había sido denunciado como sustraído de una vivienda de esa ciudad, identificando además al presunto autor del hecho.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 26-10-26, donde una mujer manifestó que personas desconocidas le habían sustraído un aire acondicionado de ventana, de 3.000 frigorías, que se encontraba en el garaje de su domicilio.

Ante esta situación, los efectivos realizaron distintas averiguaciones y analizaron registros de cámaras de seguridad, logrando identificar a un hombre que estaría presuntamente vinculado al ilícito.

Continuando con las tareas investigativas, los policías lograron localizar el aparato en una vivienda, donde se encontraba desarmado, presuntamente para ser comercializado por partes. En el lugar, y con autorización del propietario del inmueble, se procedió a su recuperación mediante entrega voluntaria.

Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el reconocimiento y posterior restitución del elemento a la damnificada, continuándose con las diligencias correspondientes.