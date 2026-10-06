La Policía aprehendió a un joven y recuperó elementos sustraídos

En la madrugada de hoy, alrededor de las 00:30 horas, efectivos de la División Investigaciones de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, mientras realizaban recorridas de prevención, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un supuesto hecho delictivo en inmediaciones del barrio Concepción.
Por tal motivo de manera
inmediata se dirigieron al lugar, donde observaron a un sujeto en el patio
delantero de un domicilio ubicado por calle Aconquija al 2400 aproximadamente,
por lo que, procediendo a su aprehensión, tratándose de un joven de 19 años de
edad -alias Porteñito-, además secuestraron en poder del mismo varias prendas
de vestir y una bicicleta -marca Fire Bird, rodado 16-.
Finalmente, el aprehendido y los
elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, por
razones de jurisdicción, donde se continúan con las diligencias
correspondientes, con intervención de las autoridades judiciales competentes.