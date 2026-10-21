miércoles, 21 de octubre de 2026

La Policía colaboró en el rescate de 11 perros que se encontraban en malas condiciones

En horas de la siesta de ayer, efectivos policiales de la Comisaría Decimoséptima Urbana, en colaboración con personal de la Dirección de Protección Animal de la Municipalidad de Corrientes, llevaron adelante un procedimiento en una vivienda del barrio Molina Punta, donde lograron poner a resguardo a 11 perros que se encontraban en condiciones precarias de cuidado y alimentación.

El procedimiento se inició luego de que una representante del área municipal alertara sobre la situación de los animales en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles San Sebastián y Santo Tomé de esta ciudad. Ante ello, una comisión policial acudió al lugar y se entrevistó con la propietaria, quien manifestó que atravesaba dificultades económicas que le impedían brindarles la alimentación y atención veterinaria necesarias.

En ese contexto, la mujer accedió voluntariamente a entregar los animales, tratándose de dos perros adultos y nueve cachorros de aproximadamente un mes de vida, con el propósito de que recibieran los cuidados adecuados.

Finalmente, los 11 animales fueron trasladados a la dependencia policial y posteriormente puestos a disposición de la Dirección de Protección Animal de la Municipalidad de Corrientes, para su resguardo, atención y alojamiento correspondiente.