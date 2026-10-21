La Policía colaboró en el rescate de 11 perros que se encontraban en malas condiciones

El procedimiento se inició luego
de que una representante del área municipal alertara sobre la situación de los
animales en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles San Sebastián y
Santo Tomé de esta ciudad. Ante ello, una comisión policial acudió al lugar y
se entrevistó con la propietaria, quien manifestó que atravesaba dificultades
económicas que le impedían brindarles la alimentación y atención veterinaria
necesarias.
En ese contexto, la mujer accedió
voluntariamente a entregar los animales, tratándose de dos perros adultos y
nueve cachorros de aproximadamente un mes de vida, con el propósito de que
recibieran los cuidados adecuados.
Finalmente, los 11 animales
fueron trasladados a la dependencia policial y posteriormente puestos a
disposición de la Dirección de Protección Animal de la Municipalidad de
Corrientes, para su resguardo, atención y alojamiento correspondiente.