La Policía de Corrientes recuperó una moto que fue robada en Buenos Aires

En horas de la tarde de ayer
27-10-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Anti arrebatos, tras tomar
conocimiento de la presunta comercialización de una motocicleta de dudosa
procedencia, lograron secuestrar un rodado de alta cilindrada que registraba
pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída en la provincia de
Buenos Aires y aprehendieron a un hombre que estaría presuntamente vinculado al
hecho.
El procedimiento se concretó en
inmediaciones de las calles Junín y Uruguay de esta ciudad, donde los
uniformados localizaron una motocicleta -marca Gilera Voge de 300 cc-, la cual
aparentemente estarían intentando ser comercializada, y procedieron a verificar
sus datos identificatorios.
Tras las averiguaciones
correspondientes, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro
vigente por una causa de robo denunciada en la localidad de Lanús, provincia de
Buenos Aires.
Ante esta situación, los
efectivos procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta y a la
aprehensión de un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente relacionado
con su comercialización.
El aprehendido y el rodado recuperado fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se continúan con las diligencias correspondientes.