miércoles, 28 de octubre de 2026

La Policía de Corrientes recuperó una moto que fue robada en Buenos Aires

En horas de la tarde de ayer 27-10-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Anti arrebatos, tras tomar conocimiento de la presunta comercialización de una motocicleta de dudosa procedencia, lograron secuestrar un rodado de alta cilindrada que registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída en la provincia de Buenos Aires y aprehendieron a un hombre que estaría presuntamente vinculado al hecho.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de las calles Junín y Uruguay de esta ciudad, donde los uniformados localizaron una motocicleta -marca Gilera Voge de 300 cc-, la cual aparentemente estarían intentando ser comercializada, y procedieron a verificar sus datos identificatorios.

Tras las averiguaciones correspondientes, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta y a la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente relacionado con su comercialización.

El aprehendido y el rodado recuperado fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se continúan con las diligencias correspondientes.