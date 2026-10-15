La Policía demoró a 15 personas en diferentes procedimientos

Durante la madrugada de hoy jueves 15-10-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda urbana, el Grupo de Intervención Rápida (GIR) y el Destacamento San Marcos llevaron adelante un operativo conjunto de prevención y control en distintos sectores de la jurisdicción.
El procedimiento se desarrolló a
partir de las 00:30horas, con recorridas y controles preventivos que culminaron
con la demora de 15 personas para su identificación y la correspondiente
verificación de antecedentes.
Los demorados fueron trasladados
a la citada comisaría donde se prosiguieron con los tramites de cada caso.