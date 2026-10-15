jueves, 15 de octubre de 2026

La Policía demoró a 15 personas en diferentes procedimientos

Durante la madrugada de hoy jueves 15-10-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda urbana, el Grupo de Intervención Rápida (GIR) y el Destacamento San Marcos llevaron adelante un operativo conjunto de prevención y control en distintos sectores de la jurisdicción.

El procedimiento se desarrolló a partir de las 00:30horas, con recorridas y controles preventivos que culminaron con la demora de 15 personas para su identificación y la correspondiente verificación de antecedentes.

Los demorados fueron trasladados a la citada comisaría donde se prosiguieron con los tramites de cada caso.