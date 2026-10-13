La Policía demoró a cazadores furtivos en Colonia Liebig

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Efectivos de la Comisaría Primera demoraron recientemente a dos hombres mayores de edad sobre la Ruta Provincial N° 71, en la localidad correntina de Colonia Liebig. Los sospechosos fueron interceptados durante un control vehicular de rutina luego de que los policías descubrieran que trasladaban armas de fuego y cuchillos para realizar caza furtiva, motivo por el cual fueron puestos a disposición de la Justicia para frenar esta actividad ilegal.
El procedimiento policial se concretó mientras los agentes realizaban recorridas de vigilancia por la zona rural. En ese momento, los uniformados detuvieron la marcha de una motocicleta marca Honda Storm de 125 cc, en la cual circulaban los dos individuos.
Al pedirles sus documentos y revisar lo que llevaban entre sus pertenencias, los efectivos encontraron un verdadero arsenal preparado para matar animales silvestres: tenían en su poder dos armas largas, machetes y varios cuchillos.
Al no contar con los permisos legales correspondientes y tratarse de elementos utilizados para la caza ilegal, la Policía secuestró todas las armas de manera preventiva. Los dos hombres demorados fueron trasladados hasta la comisaría local, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de turno mientras avanzan los trámites del caso.