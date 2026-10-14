La Policía demoró a dos sujetos que se encontraban promoviendo desorden en la vía pública

En horas de la siesta de ayer 13-10-26, cerca de las 13.00horas, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos sujetos que se encontraban promoviendo desorden en la vía pública.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando encontrándose en inmediaciones de Av.
Cazadores correntinos y calle Montecarlo, demoraron a dos hombres de 39 y 40
años de edad, en razón de que los mismos se encontraban ocasionando disturbios
en la vía pública incitando a la violencia, causando intranquilidad a los
vecinos, además uno de ellos registraba antecedentes por delitos contra la
propiedad.
Los demorados fueron trasladados
a la Comisaría décimo octava urbana donde se prosigue con los tramites del
caso.