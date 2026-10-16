viernes, 16 de octubre de 2026

La Policía demoró a tres hombres en distintos procedimientos

Durante la jornada de ayer 15-10-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos realizando sus labores de prevención, demoraron a tres hombres en distintos procedimientos realizados.

El primero de los procedimientos, se llevó a cabo pasadas las 10:00 horas, momento en que los funcionarios se hallaban en inmediaciones de la Av. Maipú y Los Alpes, donde demoraron a un hombre -de 25 años de edad- quien se encontraba aparentemente merodeando, observando los vehículos estacionados.

Así mismo, alrededor de las 15:00 horas hallándose en la intersección de las calles Marti Porta y Cabo de Hornos de nuestra ciudad, visualizaron a un hombre deambulando por la zona observando los domicilios, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre -de 32 años de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar, por lo que fue demorado.

Finalmente, cerca de las 17:00 hs., en inmediaciones de las calles Paysandú y Luis Leloir, los uniformados observaron a un sujeto ocasionando disturbios en la vía públicas e insultando a los transeúntes, en aparente estado de ebriedad, por lo que fue demorado, y posteriormente identificado como un hombre -de 40 años de edad- quien no pudo justificar su accionar.

Por todo ello, los demorados fueron traslados a las comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con las diligencias de rigor correspondientes.