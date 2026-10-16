La Policía demoró a tres hombres en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos,
se llevó a cabo pasadas las 10:00 horas, momento en que los funcionarios se
hallaban en inmediaciones de la Av. Maipú y Los Alpes, donde demoraron a un
hombre -de 25 años de edad- quien se encontraba aparentemente merodeando,
observando los vehículos estacionados.
Así mismo, alrededor de las 15:00
horas hallándose en la intersección de las calles Marti Porta y Cabo de Hornos
de nuestra ciudad, visualizaron a un hombre deambulando por la zona observando
los domicilios, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un
hombre -de 32 años de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar,
por lo que fue demorado.
Finalmente, cerca de las 17:00
hs., en inmediaciones de las calles Paysandú y Luis Leloir, los uniformados
observaron a un sujeto ocasionando disturbios en la vía públicas e insultando a
los transeúntes, en aparente estado de ebriedad, por lo que fue demorado, y
posteriormente identificado como un hombre -de 40 años de edad- quien no pudo
justificar su accionar.
Por todo ello, los demorados
fueron traslados a las comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con
las diligencias de rigor correspondientes.